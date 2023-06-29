АТС в Петербурге выкупила компания «Юнион Апарт»

В Петергофе заключили сделку по продаже здания АТС, расположенного на улице Путешественника Козлова. Новым владельцем строения стала компания «Юнион Апарт».

Как пишет Restate, указанная организация является компанией управляющего партнера петербургского офиса «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Ивана Смирнова. ООО «Юнион Апарт» приобрело активы за 1,3 миллиарда рублей.

В стоимость включен ряд объектов, включая АТС в Петергофе. Отдельно цена этого сооружения составила порядка 115 миллионов рублей.

В настоящее время сделку уже окончательно закрыли. Пока до конца не удалось разобраться, подо что именно переделают здание АТС. По информации ряда СМИ, здесь может быть открыт новый отель. Пока этот вопрос находится только на стадии обсуждения. Несмотря на это, учредитель новоиспеченного собственника уже строит планы на сооружение.