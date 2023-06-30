В Петербурге застройщикам выделили землю под строительство двух школ

В Приморском районе и Кронштадте построят школы. Одно из образовательных учреждений будет передано в собственность города на безвозмездной основе.

В Петербурге в пятницу, 30 июня, было подписано постановление о предоставлении земельных участков под строительство школ. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, новые образовательные учреждения появится в Кронштадте и Приморском районах.

Так, на Глухарской улице появится школа на 1100 мест. Строительством займется ООО «Арсенал-Каменка». Застройщик возводит здесь жилой комплекс, в настоящий момент сдано пять новостроек. Когда строительство школы будет завершено, здание передадут городу на безвозмездной основе.

Также школа появится в Кронштадте. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Алькор-Центральный» возведет лицей на 550 детей. Это здание администрации Петербурга уже придется выкупать.

Ранее жителям еще трех районов пообещали построить школы и детский сад.