Чиновникам Выборгского района Ленобласти вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывший глава администрации МО «Выборгский район» и его подчиненные получили сроки в колонии общего режима из-за махинаций с бюджетом. Сумма ущерба составила 764 млн рублей.

В Петербурге вынесли приговор чиновникам Выборгского района Ленобласти по делу о мошенничестве. Фигурантами стали пять человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Так, глава местной администрации Геннадий Орлов, а также Магомед Османов, Денис Мухортов и Александр Синельников перевели бюджетные средства на счет разных фирм в качестве оплаты за услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким образом фигурантам удалось похитить 738 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году Мухортов, Османов и Шимякин вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 млн рублей.

Обвиняемые получили от трех до семи лет колонии общего режима.

Ранее стало известно, что отбывающий пожизненный срок «черный» риелтор из Петербурга предстанет перед судом из-за убийства.