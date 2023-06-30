Гуляющие по крышам петербуржцы получили штрафы после «догонялок» с Росгвардией

Гуляющие по крышам петербуржцы получили штрафы после &#171;догонялок&#187; с Росгвардией
Фото: Росгвардия

В Петербурге довольно популярны прогулки по крышам, однако такое времяпрепровождение наказывается штрафами. Так, четверо любителей посмотреть на закат попали в полицию после встречи с Росгвардией.

Летним вечером 29 июня группа молодых людей решила посмотреть на закат с крыши одного из административных зданий на Исаакиевской площади. Однако один из охранников заметил нарушителей и вызвал наряд Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, любители петербургской романтики и адреналина не реагировали на требование добровольно спуститься с крыши и сдаться. Мужчин пришлось ловить, бегая по крышам. Двоих поймали росгвардейцы, еще двоих — полицейские.

Всю компанию доставили в отдел, где назначили административное наказание.

Ранее в ресторане на Лиговском проспекте посетители вышли на смотровую площадку на шестом этаже, откуда упали из-за хлипких ограждений.

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