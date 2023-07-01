Петербуржцы ежедневно обращаются в МФЦ 20 тысяч раз

Петербуржцы активно пользуются услугами многофункциональных центров — ежедневно сотрудники МФЦ принимают около 20 тысяч горожан.

В Петербурге 1 июля отмечают 14-летие работы Многофункциональных центров. Впервые два отделения МФЦ открылись в 2009 году, а в настоящий момент «разрослись» до 69 филиалов на 1224 окна приема. Также организовано пять мобильных офиса центров, где предоставляют государственные услуги, чтобы можно было обслуживать горожан с ограниченными возможностями.

«Ежедневно порядка 20 тысяч петербуржцев обращаются в МФЦ. <…> За прошедшие годы петербуржцы оформили 68 миллионов услуг», — отмечают в городской администрации.

Ранее стало известно, что в России предлагают штрафовать за найм без документов о воинском учете. С инициативой выступили парламентарии Калужской области.