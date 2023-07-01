Депутат рассказал дачникам, что можно построить на участке без согласия соседей

Депутат Госдумы Чаплин напомнил дачникам о нормах строительства, которые следует соблюдать, чтобы сохранить мир с соседями на соседних участках.

Возвести четырехэтажный дом рядом с забором соседа не получится, предупреждает председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Однако есть постройки, которые не нужно согласовывать с собственниками соседних дачных участков.

В интервью агентству РИА Новости Чаплин отметил, что строения на территории дачного участка не должны быть выше 20 метров или трех этажей. Однако если ваш дом или дерево затеняют территорию соседа, он вправе подать в суд.

«Неправильно установленный забор и выпирающая стенка бани или сарая часто доводят соседей до суда. Поэтому прежде чем возводить строение, которое может помешать соседям, лучше спросить разрешение и письменно его закрепить», — предупреждает Чаплин.

Ранее стало известно, что Набиуллина выступила за передачу госсобственности частникам.