Родителям дали советы по летнему меню для детей

Родителям дали советы по летнему меню для детей
Фото: Baltphoto

Чтобы ребенок рос здоровым, нужно заботиться о его питании и подбирать меню, исходя из потребностей растущего организма. Существует несколько правил, которые стоит соблюдать родителям при формировании меню для своего чада.

Молоко и молочные продукты

Для полноценного развития детского организма стоит добавить в рацион ребенка больше молочных продуктов. Как отмечают специалисты роспотребнадзора, особое внимание стоит уделить творогу.

Овощи

Морковь, ранняя капуста, редис, помидоры, огурцы, картофель — перечислять можно долго, так как в разных овощах находятся разные полезные витамины, а также макро- и микроэлементы. Не стоит игнорировать и зелень: лук, петрушка, укроп и другие травы помогут держать здоровье ребенка в тонусе.

Питьевой режим

Помимо воды детям также рекомендуют давать пить несладкие компоты и морсы, а также охлажденный зеленый чай или слабогазированную минеральную воду. Не стоит торопить малыша и требовать выпить весь стакан разом — лучше маленькими глотками и понемногу.

Животные и растительные жиры

Подойдут оливковое, подсолнечное и другие виды масла, орехи, которые богаты незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами. Они помогают выводить из организма холестерин и укрепляют сосуды.

Кроме того, важны и белки

Если ребенок не хочет есть полезные продукты, а постоянно просит угостить его чем-то вредным, то можно предложить альтернативу. Многие малыши любят молочные коктейли, поэтому в качестве источника белка могут выступить такие напитки, но без большого количества сахара.

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