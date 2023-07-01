В Госдуме предложили учить школьников показывать жесты с просьбой о помощи

В Госдуме предложили учить школьников показывать жесты с просьбой о помощи
Фото: Baltphoto

Вице-спикер Госдумы Чернышов обратил внимание на ситуацию с девочкой, которая в эфире федерального канала показала жест о помощи. По мнению депутата, всех детей в России нужно научить сигнализировать об опасности таким способом.

Детей нужно научить жестами показывать об угрожающей им опасности, чтобы в стрессовой ситуации ребенок мог незаметно для возможного преступника попросить о помощи.

Учить таким жестам стоит в школах и других образовательных учреждениях, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий партию «ЛДПР». О необходимости включить такие уроки в образовательную программу сообщили министру просвещения Сергею Кравцову.

Ситуация стала актуальной после эфира на федеральном канале, во время которого девочка показала жест, который заставил начать проверку даже Следственный комитет.

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