Омбудсмен рассказала о девочках, одна из которых жестом сообщила о насилии в семье

Омбудсмен Юлия Раснянская отметила, что девочки из семьи, которую показали в эфире федерального канала, находятся в безопасности. Ранее одна из сестер показала международный жест жертв домашнего насилия.

Две девочки из семьи в Муроме Владимирской области находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, заверила журналистов агентства РИА Новости региональный детский омбудсмен Юлия Раснянская. Она также отметила, что семья с 2020 года находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, что интерес к семейству из Мурома возник после передачи «Мужское/Женское», в которой родители рассказывали, как они борются между собой за воспитание двух дочерей. Когда спросили самих девочек, как им живется у мамы, старшая дочь, говоря теплые слова, показала жест, который говорит о домашнем насилии.

Следственный комитет по Владимирской области уже начал проверку.