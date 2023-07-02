По факту смертельной аварии в Колпино возбудили уголовное дело

В Колпино поздно вечером в пятницу, 30 июня, случилась авария, в которой погиб 22-летний местный житель, а 19-летний пешеход пострадал. В настоящее время против скрывшегося с места преступления пьяного водителя возбудили уголовное дело.

ДТП случилось возле жилого дома по Пролетарской улице. Ранее судимый 36-летний мужчина на Mazda сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном. Потерпевший постарше умер на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этой аварии нарушитель поехал дальше и попал во второе ДТП. По этой же улице он столкнулся со стоящим автомобилем Ford Focus, бросил свою машину и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее его нашли. Сейчас петербуржец проходит подозреваемым по уголовному делу по части четвертой статьи 264 УК РФ.

Напомним, что ранее злоумышленника разыскивала полиция из-за смертельного ДТП в Колпино.