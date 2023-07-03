В Петербурге на два дня ввели «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге на понедельник, 3 июля, объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Он продлится до 23:00 из-за дождя и грозы. На следующий день, 4 июля, до 21:00 так же установлен указанный статус, но уже из-за сильного ветра порывами до 15-20 м/с.

По информации Pосгидрометцентра, в городе на Неве сохраняется потенциально опасная погода. Горожанам следует быть как можно более осторожными на улицах. Это касается как пешеходов, так и автолюбителей.

Петербуржцев просят по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей предупредили о серьезном ухудшении погодных условий на 3 июля в МЧС. По городу местами наблюдаются ливни и грозы.