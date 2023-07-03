Ночной клуб Tommy Lee заплатит за украденный плащ Burberry

Петербурженка подала в суд на популярный ночной клуб Tommy Lee. В заведении из гардероба передали ее тренч «Chelsea» фирмы Burberry за 213 тысяч рублей другой посетительнице. Теперь клубу придется возместить ущерб.

Женщина оставила одежду в гардеробе, а, когда вернулась за тренчем, узнала, что плащ ошибочно отдали другой девушке. Та спокойно ушла из клуба и так и не вернула дорогую вещь от Burberry. После этого потерпевшая пошла в полицию и написала заявление о хищении.

По делу прошло судебное заседание, на который даже не явился ответчик от Tommy Lee. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде владелица украденного Burberry предъявила переписку с управляющей о надежде на возвращение дорогой вещи. По итогу суд оказался на стороне петербурженки. В ее пользу решено взыскать стоимость тренча. Также будет компенсирован моральный вред в десять тысяч рублей. Дополнительно Tommy Lee оплатит штраф 111 750 рублей и судебные расходы 56 500 рублей.

Ранее сообщалось, что петербурженок осудили за попытку продать «поленку» под видом Dior и Chanel.