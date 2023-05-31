Петербурженок осудили за попытку продать «поленку» под видом Dior и Chanel

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд рассмотрел дело против горожанок. Женщин признали виновными в незаконном использовании чужого товарного знака.

Удалось выяснить, что находчивые петербурженки из жилого помещения планировали торговать липовыми брендовыми вещами. Среди вещей, которые женщины хотели сбыть горожанкам, были элементы одежды и аксессуаров, помеченные знаками Chanel, Dior, Kenzo, Celine и прочих. Общая сумма вещей составила больше 24,2 миллиона рублей.

Женщина планировали устроить торговлю, но при этом не имели должны документов для этого. Также товар являлся контрафактным. Оборот приостановили еще до начала продажи, все вещи изъяли. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На суде модные злоумышленницы раскаялись в содеянном. Несмотря на это, они все же получили штраф в 100 тысяч рублей каждой.

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