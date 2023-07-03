В Петербурге авторитетного таможенника приговорили к восьми годам колонии

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело против высокопоставленного таможенника. Начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении признали виновным в получении крупной взятки.

Мужчину задержали за указанным преступлением уже два года назад. Далее велось длительное разбирательство.

Установлено, что таможенник обещал бизнесмену не проводить дополнительные проверки в ходе оформления автомобиля. За махинации с 20 машинами петербуржец получил больше миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Западного МСУТ СК России‎.

По итогу на нарушения удалось выйти сотрудникам правоохранительных органов. Теперь таможенник приговорен к восьми годам лишения свободы.

Стоит отметить, что осужденный считался доверенным лицом начальника управления по противодействию коррупции всей таможни России, который также бы задержан за получение взятки.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга вынес приговор против сотрудника Балтийской таможни.