В Центральной таможне Москвы в посылке обнаружили предмет похожий на мину

В понедельник, 3 июля, в Москве в Центральной почтовой таможне во время досмотра сотрудник обнаружил подозрительный предмет. По предварительным данным, в одной из посылок нашли что-то похожее на мину. В настоящее время на месте работают специалисты.

В здание Центральной почтовой таможни оперативно выехали экстренные службы. Об этом пишет телеграм-канал «112»‎.

Сейчас со всем происходящим активно разбираются. Другие детали происшествия еще не разглашались, данные уточняются. Остается неизвестным, что именно находится в злополучной посылке на самом деле. Конкретнее станет известно только после проведения всех необходимых проверок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге взрывотехники обезвредили немецкую мину времен Великой Отечественной войны в Курортном районе. Такие действия закончились благополучно, обошлось без происшествий.