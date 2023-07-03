В Петербурге простились с павшими бойцами СВО

В Петербурге простились с павшими бойцами СВО
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в понедельник, 3 июля, прошла торжественная церемония прощания с погибшими бойцами специальной военной операции (СВО). Воинов, погибших в результате отстаивания чести родной страны, проводили в последний путь их земляки.

В городе простились с добровольцами петербургского батальона «Нева». Всего церемония была посвящена четырем павшим бойцам спецоперации. Каждого из них посмертно наградили орденом Мужества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

В ходе прощания близким погибших выразили соболезнования. Позднее были возложены цветы к могилам бойцов СВО.

Ранее сообщалось, что в качестве личных достижений, за которые вузы могут начислить абитуриенту дополнительные баллы за участие в СВО в качестве добровольца, по контракту, призыву или мобилизации.

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