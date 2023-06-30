Вузам порекомендовали начислять дополнительные баллы поступающим за участие в СВО

Минобрнауки порекомендовало вузам во время текущей приемной кампании начислять дополнительно до десяти баллов абитуриентам, которые приняли участие в СВО.

В качестве личных достижений, за которые вузы могут начислить абитуриенту дополнительные баллы, будет засчитываться участие в СВО в качестве добровольца, по контракту, призыву или мобилизации. Документ в рекомендациями для университетов подготовили в Министерстве науки и высшего образования.

Начислять до десяти дополнительных баллов будут уже с началом приемной кампании в текущем году. Студентам, которые считаются ветеранами боевых действий, до конца обучения будет начислять стипендия от государства.

Ранее стало известно, что петербургским студентам будут выплачивать специальную стипендию в 55 тысяч рублей. При этом аспирантам будут начислять 75 тысяч рублей.