Вузам порекомендовали начислять дополнительные баллы поступающим за участие в СВО

Вузам порекомендовали начислять дополнительные баллы поступающим за участие в СВО
Фото: Baltphoto

Минобрнауки порекомендовало вузам во время текущей приемной кампании начислять дополнительно до десяти баллов абитуриентам, которые приняли участие в СВО.

В качестве личных достижений, за которые вузы могут начислить абитуриенту дополнительные баллы, будет засчитываться участие в СВО в качестве добровольца, по контракту, призыву или мобилизации. Документ в рекомендациями для университетов подготовили в Министерстве науки и высшего образования.

Начислять до десяти дополнительных баллов будут уже с началом приемной кампании в текущем году. Студентам, которые считаются ветеранами боевых действий, до конца обучения будет начислять стипендия от государства.

Ранее стало известно, что петербургским студентам будут выплачивать специальную стипендию в 55 тысяч рублей. При этом аспирантам будут начислять 75 тысяч рублей.

образование сво университеты


 

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