В Петербурге еще один банк начал выпускать «Единую карту петербуржца»

В Петербурге к системе выдачи «Единой карты петербуржца» подключился пятый банк. Оформить карту можно будет в отделениях ПАО «ПСБ».

В Петербурге продолжают расширять перечень банков-эмитентов, которые могут выдавать горожанам «Единую карту петербуржца». Так, пятым в этом списке стало ПАО «ПСБ». Отделения банка находятся во всех 18 районах города, отметили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко.

В настоящий момент «Единой картой петербуржца» пользуются более трети всего взрослого населения города. Карта позволяет оплачивать по минимальному тарифу проезд на общественном транспорте, а также получать кешбэк 10% при оплате школьного питания.

Ранее в Пулково запустили продажу проездных билетов. Туристы смогут приобрести карточки для проезда на общественном транспорте в специальном киоске.