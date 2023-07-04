На территории Второй больницы появился памятник подвигу медиков

На территории Второй больницы появился памятник подвигу медиков
Фото: администрация Петербурга

В Петербурге посвятили новый памятник медикам. Одним монументам отмечен подвиг врачей во время время блокады, а также их работа во время пандемии коронавируса.

В Честь 30-летнего юбилея городской многопрофильной больницы № 2 на территории медицинского учреждения открылся памятник подвигу медиков.

Как рассказали в городской администрации, мемориал состоит из пяти композиций, которые рассказывают о работе врачей, медсестер и других медицинских работников во время блокады и во время пандемии коронавируса. В центре расположено изображение совершенного человека Леонардо да Винчи, которое символизирует гармоничность тела и здоровье.

Ранее стало известно, что из-за нехватки медиков в Петербурге персонал для больниц готовы набирать без опыта работы. Работодатели получают около трех резюме при норме в 12 откликов.

больница новости СПб памятник


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На территории Второй больницы появился памятник подвигу медиков
В Петербурге еще один банк начал выпускать «Единую карту петербуржца»
В СПбГУ объяснили причину замены «Крылатого гения» на памятник имперскому ...
Из-за нехватки медиков в Петербурге персонал для больниц готовы набирать ...
В Петербурге за полгода на городских очередников потратили 11 млрд рублей
Смертельное ДТП под Петербургом с легковушкой и грузовиком переросло в ...
В Петербурге назвали площадки фестиваля «Опера — всем»
В Петербурге поймали разыскиваемого за мошенничество на 77 млн рублей