Новый детский сад построят в экорайоне «Юнтолово»

Строительная компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к строительству детского сада на 200 мест в жилом экорайоне «Юнтолово». Здание будет расположено по адресу Юнтоловский проспект, дом 41, корпус 2, строение 1. Завершить строительные работы планируется в 3 квартале 2025 года.

Площадь дошкольного учреждения составляет 5,207 тыс. кв. м. Детский сад спроектирован по индивидуальному проекту. В нем предусмотрено 10 групп для детей от двух до семи лет. Каждая группа будет включать раздевалку, зону для игр и занятий, спальню, буфет и туалет.

В детском саду планируется обустроить бассейн, физкультурный и музыкальный залы для проведения праздников и развивающих занятий. Будут кабинеты логопеда и психолога. На первом этаже расположится кухня полного цикла с горячим и холодным цехом.

В наружной отделке фасадов детского сада будет использована декоративная штукатурка с окраской, а также керамогранитные плиты для облицовки стен цокольного этажа. Остекление будет выполнено с помощью витражных конструкций с глухим и прозрачным заполнением.

Благоустройство территории будет спланировано с игровыми площадками с теневыми навесами для каждой из групп, организованы спортивные площадки с гимнастическим оборудованием. Высажены деревья и кустарники.