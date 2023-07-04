В трех районах Петербурга частично перекроют дороги из-за ремонтных работ

В Адмиралтейском, Невском и Московском районе ограничат движение по некоторым дорогам с 5 и 6 июля.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили автомобилистах об очередных ремонтных работах, которые отразятся на пропускной способности дорог.

Так, в Адмиралтейском районе с 6 по 20 июля будет сложнее проехать по набережной Фонтанки у Египетского моста. Также в Московском районе с 5 июля по 31 августа ограничивается движение по улице Заставской от парковой улицы до Люботинского проспекта. В Невском районе ограничения коснутся Дальневосточного проспекта на пересечении с улицей Еремеева с 6 по 15 июля.

Ранее стало известно, что Петербург по итогам прошлого года занял 11-е место в рейтинге по качеству дорог в России. Город на Неве набрал только 68,2% качественных трас.