В трех районах Петербурга частично перекроют дороги из-за ремонтных работ

В трех районах Петербурга частично перекроют дороги из-за ремонтных работ
Фото: Baltphoto

В Адмиралтейском, Невском и Московском районе ограничат движение по некоторым дорогам с 5 и 6 июля.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили автомобилистах об очередных ремонтных работах, которые отразятся на пропускной способности дорог.

Так, в Адмиралтейском районе с 6 по 20 июля будет сложнее проехать по набережной Фонтанки у Египетского моста. Также в Московском районе с 5 июля по 31 августа ограничивается движение по улице Заставской от парковой улицы до Люботинского проспекта. В Невском районе ограничения коснутся Дальневосточного проспекта на пересечении с улицей Еремеева с 6 по 15 июля.

Ранее стало известно, что Петербург по итогам прошлого года занял 11-е место в рейтинге по качеству дорог в России. Город на Неве набрал только 68,2% качественных трас.

дороги новости СПб транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В трех районах Петербурга частично перекроют дороги из-за ремонтных работ
В Петербурге могут продлить «заморозку» закона о сносе ...
Ливни в Петербурге вывели на городские улицы огромных слизней
Второй этаж Гостиного Двора отдали под площадку музея «ХХ век»
В Петербурге на Белградской улице полностью сгорел автобус
В Петербурге решили расселить более тысячи коммуналок
Новый детский сад построят в экорайоне «Юнтолово»
Правительство планирует масштабировать проект по реализации фермерских ...