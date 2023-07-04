В Петербурге тушат крупный пожар на мыловаренном заводе на Лиговском проспекте

На территории исторической лаборатории мыловаренного и стеаринового завода А.М. Жукова на Лиговском проспекте произошло возгорание. Пожарные по номеру номеру 1-БИС тушат 300 «квадратов».

В Петербурге 4 июня в 18:44 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Лиговский проспект, д. 281. По данным архитектурного портала Citywalls, здесь располагается историческая лаборатория мыловаренного и стеаринового завода А.М. Жукова. Комплекс построек был возведен в 1893-1905 годах, и в настоящий момент здание признано объектом культурного наследия.

«В кирпичном, одноэтажном здании, размером 15х20 метров происходит горение обстановки на площади 300 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС», — сообщили в региональном МЧС в 19:30.

Сообщения о пострадавших не поступали.

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