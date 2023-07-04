Прокуратура заинтересовалась пожаром на заводе на Лиговском проспекте

Прокуратура поставила на контроль ход выяснения обстоятельств пожара на мыловаренном и стеариновом заводе А.М. Жукова.

Крупный пожар в здании завода по производству бытовой химии привлек прокуратуру. Пожарные почти два часа тушили 300 «квадратов» на Лиговском проспекте, 281.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту возгорания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, возгорание началось в 18:44 4 июля. Побороть стихию удалось к 20:28. Происшествие устраняли по дополнительному номеру 1-БИС, то есть удвоенным составом МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Роспотребнадзор уже взял пробы воздуха, чтобы провести анализ на наличие токсичных веществ.