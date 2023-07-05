Строитель рассказал о вреде уцененных просроченных материалов

Строитель рассказал о вреде уцененных просроченных материалов
Фото: Baltphoto

Использовать просроченные строительные материалы ради экономии — плохая идея, считает Федор Васильев. Краски, эмали, лаки и другие материалы могут просто не сработать.

Снизить стоимость ремонта, используя просроченные строительные материалы, не получится. Как отметил генеральный директор АО «Главснаб» Федор Васильев в беседе с журналистами телеканала «360», пена, краски, эмаль, герметик, клей и другие подобные вещества нельзя использовать после завершения срока годности.

Так, монтажная пена, которая находится под давлением в баллоне, может взорваться, старый цемент ляжет не ровно и быстро потрескается, «жидкие гвозди» или герметик просто засохнут внутри тубы.

Наливные полы и плиточные клеи, которые неправильно хранили, просто потеряют свою функцию и не будут держать плитку. Краска при истекшем сроке годности разойдется на фракции, превратившись в масло и пигмент, также потеряв свою работоспособность.

деньги строительство экономия


 

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