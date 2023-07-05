Психоневрологические интернаты в Петербурге решили модернизировать после скандальной истории

В Петербурге решили реформировать психоневрологические интернаты. Вопрос подняли после истории со смертью шести воспитанников детского лечебного учреждения.

В Петербурге прошло первое заседание Рабочей группы по реформированию психоневрологических интернатов, которое курировала вице-губернатор Наталья Чечина.

В Комитете по социальной политике рассказали, что в планах создать службу защиты прав людей с психическими заболеваниями, увеличить штат сотрудников учреждений, поставить новое оборудование, а также наладить сопровождаемое проживание инвалидов.

Всего в Петербурге планируется реформировать восемь психоневрологических интернатов для взрослых и пять детских домов-интернатов.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти шести постояльцев в одном из детских психоневрологических интернатов города.