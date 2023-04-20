Следком завел уголовное дело по факту смерти детей в интернате Петербурга

Следственный комитет Петербурга провел проверку информации о смерти постояльцев в одном из психоневрологических интернатов города. В результате ведомство завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как говорят в ведомстве, сотрудники интерната на улице Коллонтай ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности. Как итог — скончались шесть проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев.

Теперь сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что примерно полгода назад житель Петербурга приобрел дом. Он хотел разобрать фундамент, чтобы после перестроить здание. Вот только не успел он заняться ремонтом, как отыскал в подвале человеческие кости. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.