Развозчик пиццы лишился Porsche из-за долга в 400 тысяч рублей

Петербуржец, притворявшийся развозчиком пиццы, лишился своего элитного Porsche Cayenne из-за долга в 436 тысяч рублей. Приставы конфисковали машину, из-за чего должник сражу же нашел способ вернуть деньги кредиторам.

Арест престижного Porsche Cayenne заставил жителя Приморского района выплатить долги. Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, 41-летний мужчина задолжал кредиторам 436 тысяч рублей и возвращать деньги не собирался.

Тогда судебные приставы приняли решение конфисковать имущество — люксовый автомобиль. После петербуржец начал уверять стражей порядка, что машина ему нужна для работы, мол, на ней он развозит пиццу. Однако доказать это у нарушителя не получилось.

Когда машину отправили на специальную стоянку, должник сразу же погасил долг. Теперь мужчине нужно оплатить услуги эвакуатора, после чего он сможет вернуть свою «ласточку».

Ранее в Петербурге мошенник подарил 91-летнему пенсионеру шубу, а потом украл у него 700 тысяч рублей.