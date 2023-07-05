Петербуржцы заметили орфографическую ошибку на новеньком памятнике подвигу медиков

В Петербурге 4 июля открыли памятник подвигу медиков, но уже на следующий день горожане и сами врачи обнаружили досадную ошибку — на табличке выгравировано не «передавать», а «передовать».

Комплекс из пяти композиций торжественно открыли на территории Городской больницы №2 во вторник, 4 июля. Однако горожане, изучая новую достопримечательность, обнаружили на одной из табличек орфографическую ошибку. Нормы русского языка проверила «Мойка78».

Так, на монументе, где выгравированы лица врачей в масках, прикреплена прозрачная табличка с клятвой Гиппократа. Фразу «Буду передавать поучения письменные и устные» написали с ошибкой. На памятнике указано слово «передовать», хотя оно пишется через букву А — «передавать».

Работу выполнил петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев, который ранее делал, например, «Чижика-Пыжика».