Петербуржцев предупредили об опасных свойствах арбуза

Лето — раздолье для любителей фруктов. Сочные и ароматные плоды некоторые начинают потреблять чуть ли не на завтрак, обед и ужин. Однако делать этого лучше не стоит — злоупотребление такой пищей может привести к проблемам со здоровьем. Так, многими любимый арбуз может привести к негативным последствиям для организма.

Опасные свойства арбуза

Полосатая ягода может вызвать спазм мышц и аритмию у людей с гиперкалиемией. Кроме того, калий, в большом количестве содержащийся в арбузе, может негативно сказаться на давлении — оно резко опустится, поэтому гипотоникам лучше не злоупотреблять с сезонным лакомством.

Не стоит забывать, что в арбузе содержится большое количество сахара – это большая нагрузка на организм, особенно для тех, кто страдает от диабета. Чтобы избежать резких скачков сахара в крови, лучше совмещать поедание арбуза с продуктами, богатыми клетчаткой.

Для людей с болезнями почек также стоит остерегаться этого продукта — жидкость не сможет вовремя покинуть организм, из-за чего можно получить сильные отеки. Тошнота и диарея также может подстерегать потребителей, особенно пожилого возраста.

Однако есть и плюсы

Конечно, арбуз — не враг для организма, если не злоупотреблять с его количеством. Пара долек этой ягоды наоборот принесут максимальную пользу. Это витамины А, С, PP, микроэлементы, например, фосфор, магний, цинк, а также аминокислота L-цитруллин. Она помогает синтезировать оксид азота, который, в свою очередь, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.