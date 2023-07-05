Могут и посадить: что грозит паре за секс в машине

Лето толкает влюбленных на разные безумства. Одним из таких могут стать любовные эксперименты в машине. Однако, прежде чем планировать свидание, паре стоит ознакомиться с последствиями.

Первое нарушение, за которое могут оштрафовать влюбленных, это мелкое хулиганство. Однако, здесь все зависит от того, где именно происходит процесс взаимного удовлетворения. К примеру, останавливаться даже на безлюдной парковке — не лучшая идея. Несмотря на то, что пара формально остаётся в машине — это будет считаться общественным местом. Единственный вариант — глухие пустыри или леса.

«По статье 20.20 КоАП РФ общественным местом считается только транспорт общего пользования. Личный автомобиль к этой категории не относится. Но в некоторых случаях суд может трактовать это понятие шире. Например, если авто припарковано в черте города, а его салон присматривается с улицы, то ст. 20.1 КоАП в этом случае применима. Можно спасись тонировкой, но тогда штраф будет на нее, согласно ст. 12.5 КоАП РФ», — рассказывает юрист Юрий Буянов.

Итого, перед влюбленными стоит нетривиальный выбор или риск, или минимум 500 рублей штрафа ( в крайнем случае придется провести 15 суток под арестом, причем обоим). Кроме того, нельзя забывать о рисках стать звездами интернета. Мало ли кто прогуливается поблизости.

При этом отдельных положений закона, которые прямо бы запрещали автопаре доставлять друг другу удовольствие во время движения в законах нет. Однако, санкции могут быть за непристегнутый ремень безопасности или выезд на встречную полосу, если водитель в момент страсти не сможет удержать руль прямо. Кроме того, в том случае, если сотрудник ГИБДД заметит характерные движения и сложит два плюс два, влюбленные снова рискуют получить штраф за мелкое хулиганство, так как трассу в этом случае суд может посчитать общественным местом.

Так, к 500 рублям за мелкое хулиганство добавится еще и штраф в размере минимум 1000 рублей за ремень безопасности. В том случае, если будет совершен выезд на встречку, тогда водитель может еще и попрощаются с правами на полгода.

«Еще один важный момент, если произойдет авария, суд может посчитать это отягчающим обстоятельством. В этом случае суд будет ссылаться на пункт ПДД, согласно которому участники дорожного движения не должны создавать опасности для движения», — резюмирует эксперт.

Итого, близость в машине занятие, конечно, экстремальное, но потенциально опасное и может не остаться без внимания правоохранительных органов. А в случае серьезной аварии есть риски получить реальный срок заключения. Если уж паре очень хочется разнообразить свою личную жизнь, делать это лучше в безлюдных местах и стоя на месте.