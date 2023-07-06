На проспекте Славы газель сбила электросамокатчика

На проспекте Славы газель сбила электросамокатчика
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в четверг, 6 июля, под колесами газели пострадал горожанин, передвигающийся на электросамокате. Авария случилась на дороге по проспекту Славы.

По предварительным данным, мужчина на популярном транспортном средстве передвигался по трассе вне пешеходного перехода. Прямо возле светофора его сбила газель. Фотографиями с места событий поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Подробности происшествия в настоящее время уточняются. На снимках видно, что мужчина после падения остался сидеть на дороге. Предположительно, водитель электросамоката мог получить некоторые травмы. Сейчас эта информация устанавливается, на место аварии выехали специалисты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на ЗСД над Финским заливом развернуло фуру.

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