Закрытие проезда троллейбусов по Белградской улице продлили на две недели

Закрытие проезда троллейбусов по Белградской улице продлили на две недели
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге в четверг, 6 июля, стало известно о том, что закрытие троллейбусного движения по Белградской улице будет продлено. Новые ограничения должны продлиться до до 01:00 20 июля.

Проезд по Белградской улице частично закрыт для троллейбусов, следующих по маршруту №47. Ограничения введены на участке дороги от улицы Димитрова до Альпийского переулка. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

По указанному маршруту общественный транспорт ходит от конечной станции «Малая Балканская улица» по действующей трассе до улицы Димитрова. После этого троллейбусы выходят на улицу Димитрова, Будапештской улицу, следуют по проспекту Славы и улице Типанова до конечной станции «Московская площадь».

Ранее сообщалось, что троллейбусы и трамваи перестали ходить на улице Руставели в Санкт-Петербурге из-за потопа.

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