В Финляндии начали сбивать цены на жилье россиян

В Финляндии начали сбивать цены на жилье россиян
Фото: unsplash.com

В Финляндии СМИ начали кампанию по корректировке цен на недвижимость россиян. Стоимость жилья граждан РФ начали серьезно сбивать.

Финны как бы намекают, что русским лучше как можно дешевле продать недвижимость. При этом на цены обращать внимание не советуют — пусть они будут низкими, но сбыть жилье все же удастся.

Как сообщает Мойка78, в СМИ публикуют информацию о том, что собственники готовы обменять свои дачи на квартиры в Санкт-Петербурге или Москве. При этом объявления даже на русском языке касаются построек еще советского периода только с одним лишь владельцем. Выходит, что эти дома сбывают все же местные, а не русские.

Ситуация по Финляндии с недвижимостью остается нестабильной и неоднозначной. Финны мечутся, что можно объяснить неполадками с местной экономикой: только за прошлый год несколько раз корректировались ставки по ипотеке и ни разу в сторону понижения.

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