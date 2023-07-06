В Москве горит крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»

В Москве горит крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»
Фото: Baltphoto
В Москве под вечер четверга, 6 июля, вспыхнула кровля популярного здания, в котором расположены элитные рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Сооружение по Тверскому бульвару полыхает, в настоящее время огонь уже пытаются потушить сотрудники экстренных служб.

Масштабный пожар охватил крышу строения, площадь возгорания уточняется. Происходящее подтвердили в ответственных ведомствах, пишет ТАСС.

По предварительным данным, посетители ресторанов своевременно успели эвакуироваться из горящего здания. Информации о пострадавших пока не поступало. Также нет данных о том, что стало причиной для такого серьезного возгорания в центре Москвы.

На месте происшествия сейчас работают специалисты, ведутся все необходимые проверки.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за поджогов массово горит тополиный пух.

москва пожар ресторан


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве горит крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»
Собственник затонувшего в Петербурге «Серебряного кита» может остаться без ...
В Петербурге клещи за неделю покусали больше сотни детей
Для россиян бессрочно продлили запрет на въезд в Финляндию
Минздрав разбирается с погибшими от менингита сотрудниками Ozon
Полузащитник «Зенита» Малком взял награду «G-Drive. Лучший игрок»
В Петербурге до 2031 года появится 950 вагонов метро «Балтиец»
В Санкт-Петербурге переименуют остановки общественного транспорта