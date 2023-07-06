В Москве горит крыша здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»

В Москве под вечер четверга, 6 июля, вспыхнула кровля популярного здания, в котором расположены элитные рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Сооружение по Тверскому бульвару полыхает, в настоящее время огонь уже пытаются потушить сотрудники экстренных служб.
Масштабный пожар охватил крышу строения, площадь возгорания уточняется. Происходящее подтвердили в ответственных ведомствах, пишет ТАСС.
По предварительным данным, посетители ресторанов своевременно успели эвакуироваться из горящего здания. Информации о пострадавших пока не поступало. Также нет данных о том, что стало причиной для такого серьезного возгорания в центре Москвы. На месте происшествия сейчас работают специалисты, ведутся все необходимые проверки.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за поджогов массово горит тополиный пух.
Мария Киегечева, Gazeta.SPb