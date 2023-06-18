Тополиный пух горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 июня, случился очередной пожар. Возле дома по проспекту Стачек подожгли пух.

Огонь перешел на стоящий рядом автомобиль. Очевидцы случившегося оперативно вызвали пожарных, так что трагедии удалось избежать. Фотографиями с места событий поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что возгорание тополиного пуха также возможно из-за палящего солнца. По данным пресс-службы Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, на понедельник, 19 июня, неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

В ведомстве рекомендуют петербуржцам вести себя осторожнее с огнем, чтобы самим не стать виновниками пожара. Важно соблюдать все ограничения и не разводить костры в неположенных местах или во время действия запрета.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в огне пострадала девочка-подросток.