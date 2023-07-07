Петербуржцев предупредили об опасности менингита после гибели сотрудников OZON

Жители Санкт-Петербурга продолжают разводить панику после трагедии на складе OZON в Екатеринбурге, где от менингита погибли двое сотрудников и еще семь больны. Страх горожан подкрепило заявление Роспотребнадзора о том, что менингококковая инфекция — «молниеносный убийца»

В профильном ведомстве объяснили, что распространяющаяся болезнь действительно страшная и может серьезно навредить человеку. Gazeta.spb собрала в одном материале особенности инфекции, первые симптомы и способы защиты.

Главная опасность

Возбудителем болезни является Neisseria meningitidis. Заразиться можно воздушно-капельным путем или контактно-бытовым.

Течение и форма инфекции непредсказуемы. Главная проблема заключается в том, что изначально заболевание может протекать бессимптомно, в форме назофарингита. При этом дальше возможно развитие тяжелых форм болезни — менингита и сепсиса.

Летальность менингококковой инфекции составляет 15%, а у детей до года и лиц старше 65 лет — уже более 30%. Еще в 10-15% случае наступает инвалидизация. Об этом рассказали в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Симптомы

Бессимптомное течение болезни возможно реже. В своем здоровье следует обратить внимание даже на небольшие недомогания.

При легких формах симптомы болезни будут схожи с ОРВИ. Возможны лихорадка, слабость, насморк. При менингите стоит ожидать сильнейшую головную боль, светобоязнь, напряженность мышц шеи, тошноту. При сепсисе — лихорадку, бледность кожи, сыпь на коже, похожую на кровоизлияния.

В качестве осложнений возможны судороги, снижение слуха или глухота, парезы или ампутация конечностей.

Защита от болезни

Лучшим способом предостережения от заражения менингококковой инфекцией считается вакцинация. Для детей старше двух лет и взрослых она проводится всего в одно введение.

Привиться можно и нужно. Обращаться за всеми подробностями по поводу вакцинации требуется непосредственно в учреждения здравоохранения.