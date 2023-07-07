В сентябре Петербург пополнится на 11 тысяч студентов программ среднего профобразования

На учебный год 2023-2024 университеты Санкт-Петербурга примут не менее 11 тысяч первокурсников на программы среднего профессионального образования. В этом году такое направление обучения доступно более чем в 30 вузах города на Неве.

Студенты распределяется между 26 государственными и пятью частными заведениями высшего образования. В общей сложности численность обучающихся на указанных программах превысит 26 тысяч человек, почти половина из которых — иногородние студенты.

Сейчас задачу по развитию и модернизации системы поставил президент России Владимир Путин. В этом направлении и продолжится работа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

В настоящее время среди направлений подготовки специалистов среднего звена в вузах преобладают технические специальности. На нее приходит 41,1% обучающихся. Далее следуют экономика и управление, сервис и туризм с 21,5%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы.