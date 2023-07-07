Эксперт рассказала о первой помощи при солнечном ударе

В Санкт-Петербурге жаркое солнце наблюдается далеко не каждый день, но все же такое случается. В теплые летние дни важно избегать долгих прогулок и перегрева, это может закончиться тепловым ударом. О том, как распознать такое состояние и чем помочь пострадавшему, рассказала инструктор по первой помощи Анастасия Охлопкова.

При тепловом ударе могут наблюдаться мышечные боли, нарушения речи и краснота. Также у пострадавшего появляется жуткая жажда. При солнечном ударе к этим симптомам добавляются головная боли и ожоги.

По словам эксперта, чтобы помочь больному, нужно расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить приток кислорода. Также человека требуется охладить изнутри. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В качестве профилактики теплового или солнечного удара стоит употреблять больше жидкости. Отдельно нужно следить за временем нахождения под солнцем и носить головные уборы.