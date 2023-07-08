В Петербурге из бюджета выделят 200 млн рублей на съемки 27 фильмов

В Петербурге кинопроизводителям выделят субсидии на производство фильмов. Среди победителей конкурса оказались документальные фильмы о деятелях культуры и Мариуполе.

В Петербурге подвели итоги конкурса, победители которого получат поддержку из городского бюджета на производство фильмов. Как рассказали в комитете по культуре, всего 200 млн рублей поделят между собой 27 кинопроизводителей.

«По решению комиссии поддержку получат одна короткометражная и шесть полнометражных художественных картин, один короткометражный научно-популярный фильм и два анимационных, а также 17 документальных лент», — рассказали в ведомстве.

Среди документальных фильмов будут работы про режиссера Евгения Деммени, джазового музыканта Давида Голощекина и кинорежиссера Сергея Снежкина. Кроме того, два фильма посветят Мариуполю.

Ранее стало известно, что на Малой Садовой улице открылась выставка ко Дню семьи, любви и верности.