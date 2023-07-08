Ранее судимый бомж похитил и удерживал в подвале ребенка в Петербурге

Ранее судимый бомж похитил и удерживал в подвале ребенка в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Василеостровском районе задержали мужчину без определённого места жительства, которого подозревают в похищении 12-летней девочки. Злоумышленник ранее был несколько раз судим.

Вечером 7 июля в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что в подвале дома по улице Кораблестроителей неизвестный мужчина силой удерживал ее 12-летнюю дочь. Злоумышленник также похитил мобильный телефон ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном лишении свободы и грабеже. Фигурантом дел стал 37-летний злоумышленник без определенного места жительства, который уже более 20 лет провел в местах не столь отдаленных за кражи, грабежи и разбои.

Ранее житель Ленобласти на кладбище избил собутыльника доской. Потерпевший получил серьезные травмы и попал в больницу.

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