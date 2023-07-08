Любимым поэтом большинства петербуржцев стал Пушкин

В Петербурге провели опрос, который помог составить рейтинг самых любимых поэтов жителей культурной столицы России. Чаще всего местные жители вспоминали стихотворения А.С. Пушкина.

Творчество Александра Пушкина любит и помнит каждый четвертый житель Петербурга, показал опрос сервиса SuperJob. Так, 22% горожан смогли процитировать такие произведения, как «У лукоморья дуб зеленый…» (3,6%), «Я помню чудное мгновенье…» (3,3%), «Евгений Онегин» (3,1%), «Я вас любил…» (2,7%) и «Зимнее утро» (2,6%).

На втором месте оказался Сергей Есенин. Его вспомнил каждый девятый (11%) респондент. Чаще всего цитировали «Березу» (2,2%), «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…» (по 0,8%).

Третью строчку рейтинга получил Михаил Лермонтов (8%), которого чаще любят мужчины. Представители сильного пола вспомнили «Бородино» (2,5%) и «Парус» (1,1%).

Ранее в Петербурге из бюджета выделят 200 млн рублей на съемки 27 фильмов.