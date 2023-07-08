Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в Китае в нейтральном статусе

На соревнования в китайском Ханчжоу смогут поехать около 500 российских и белорусских спортсменов. С 23 сентября по 8 октября здесь пройдут Азиатские игры 2023 года.

Спортсмены из Белоруссии и России смогут принять участие в летних Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе, сообщает Inside the Games. Всего отправиться в китайский Ханчжоу смогут около 500 спортсменов.

Мероприятие будет проходить с 23 сентября по 8 октября. Напомним, что генеральная ассамблея Олимпийского комитета Азии (ОСА) в январе текущего года предложила России и дружественной Белоруссии выступить на играх. Однако в июне резидент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никаких приглашений от коллег не поступало.

Однако в итоге соревнования состоятся. Россияне не смогут бороться за медали из-за нейтрального статуса, однако смогут пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.