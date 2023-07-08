СК начал проверку из-за смерти рабочего под упавшей плитой дома

СК начал проверку из-за смерти рабочего под упавшей плитой дома
Фото: СК РФ по Петербургу

В Петербурге на стройке по улице Булавского произошло обрушение части стены дома. Под обломками оказался один из рабочих, который скончался на месте происшествия.

Следователи начали проверку после трагического происшествия в Петербурге. Как рассказали в пресс-службе петербургского отделения Следственного комитета, утром 8 июля во время строительных работ в доме 6 по улице Булавского обрушилась часть стены. Под обломками оказался один из строителей, который скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

«…Проводится осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Также стало известно, что ранее судимый бомж похитил и удерживал в подвале ребенка в Петербурге. Мужчина позарился на телефон 12-летьней девочки.

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