В Петербурге 30 пар получили медаль «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности в Петербурге отметили памятной медалью 30 пар, которые вместе прожили 60 или 50 лет. Однако молодых молодоженов также ждала награда.

В субботу, 8 июля, в Световом зале Смольного прошла церемония награждения семейных пар, которые прожили в браке несколько лет. Так, медаль «За любовь и верность» получили три пары, которые отметили бриллиантовую свадьбу или 60 лет супружеской жизни. Также 13 пар стали 50-летними юбилярами, отметив золотую свадьбу. Была отмечена и молодая пара, которая отметила ситцевую свадьбу или один год в браке.

«Награда присуждается супругам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад и получившим известность крепостью семейных устоев», — отметили в городской администрации. Помимо медали супруги также получают выплаты в 50, 60 или 70 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в Петербурге более тысячи детей остались без родителей.