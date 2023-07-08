В Петербурге более тысячи детей остались без родителей

В Петербурге без попечения родителей остались 1132 детей. Из них чаще всего в специальных учреждениях надолго остаются подростки от 14 лет, а также дети с инвалидностью.

Печальная статистика

В День любви, семьи и верности петербуржцам напомнили о детях-сиротах, которые остались без попечения родителей. По данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 июля в городе на Неве в специальных учреждениях находятся несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Кто попадает в детский дом?

По статистике чаще всего в детских домах надолго остаются дети старше 14 лет — без родителей в настоящий момент живут 583 (51,5 %) сирот. Также опекуны не спешат знакомиться с детьми от десяти до 14 лет — новый дом хотят обрести 251 (22,2 %) подростков. Без материнской любви живут 129 (11,4 %) детей от семи до десяти лет, еще 98 (8,6%) от трех до семи.

Стоит также отметить, что, к сожалению, часто в детские дома попадают сразу несколько детей из одной семьи — братьев и сестер имеют 602 ребенка (больше половины, 54 %).

Дети с инвалидность тоже ищут семью

В специальных учреждениях живут 349 детей (30,8 %) с инвалидностью. В постоянной помощи и уходе нуждаются девять ребят. Со второй группой инвалидности живут 255 (22,5 %), с третьей — 506 (44,7 %), четвертой — 26 (2,3 %) и пятой — 336 (29,7 %).

Как усыновить ребенка?

С этим серьезным вопросом помогает справиться Центр помощи семье и детям в Петербурге. Там проведут консультацию, помогут подготовить документы, помогут решить психологические моменты, связанные с усыновлением. Принять ребенка в семью могут как замужние пары, так и одинокие родители.