Тело молодой девушки нашли в бочке в Великом Новгороде

На балконе дома в Великом Новгороде обнаружили бочку, в которой было спрятано тело 23-летней девушки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Великом Новгороде следователи возбудили уголовное дело после страшной находки на балконе одного из домов в Великом Новгороде. Так, в полицию обратилась мать 23-летней девушки после того, как ее дочь перестала отвечать на звонки.

В квартире погибшей следователи обнаружили на балконе бочку, в которой было спрятано завернутое в полиэтилен тело девушки. Такими подробностями с агентством РИА Новости поделились в Следственном комитете.

Проводится расследование по факту убийства.

Ранее в Петербурге Следственый комитет начал проверку из-за смерти рабочего под упавшей плитой дома. Несчастный случай произошел на строительной площадке по улице Булавского.