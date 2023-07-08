В Госдуме предложили ввести «реабилитационный сертификат» для участников СВО

Специальный сертификат для участников СВО позволит получать бесплатные услуги по санаторно-курортному лечению и обслуживанию в государственных и частных клиниках.

Для участников СВО нужно ввести «реабилитационный сертификат», который позволит получать дополнительные медицинские услуги бесплатно. Инициативу выдвинули в партии «Справедливая Россия – За правду».

«…В моём родном Санкт-Петербурге в медицинских вузах уже много лет не выпускают специалистов, которые занимаются реабилитацией и лечебной физкультурой», — посетовал председатель партии Сергей Миронов.

Он также добавил, что фонд «Защитники Отечества» должен будет оплачивать лечение и восстановление бойцов в частных клиниках, если в поликлиниках нужные процедуры пройти не получится. Участникам СВО также могут предложить поездку в санаторий.

Ранее в Петербурге простились с павшими бойцами СВО.