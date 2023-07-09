СК возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на улице Булавского

СК возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на улице Булавского
Фото: СК РФ по Петербургу

Следственный комитет определил, какой статьей можно описать происшествие на улице Балавского в Петербурге. Ранее из-за обрушение части стены там погиб рабочий.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) из-за происшествия с рабочим. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу, 8 июля во время сноса кирпичной стены нежилого здания на улице Булавского, 6 произошло обрушение части стены на рабочего.

«…Проведен осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых экспертиз», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее на балконе дома в Великом Новгороде обнаружили бочку, в которой было спрятано тело 23-летней девушки.

ГСУ СК России по Петербургу новости СПб смерть рабочего


 

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