Спасатели Ленобласти попросили рыбаков быть внимательнее из-за участившихся вызовов

В Ленобласти накануне спасатели дважды приходили на помощь рыбакам, которые самостоятельно не могли вернуться к берегу. В ведомстве попросили любителей посидеть с удочкой соблюдать некоторые правила безопасности.

В выходные на акватории Ладожского озера спасатели вынуждены были отправиться на поиски трех рыбаков, которые из-за поломки мотора на катере не смогли вернуться на берег. Специалисты поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили пострадавших и помогли им снова обрести твердую почву под ногами.

Другое происшествие случилось на акватории реки Свирь. Мужчина также не смог самостоятельно добраться на берега. Ему помогли спасатели отряда города Лодейное Поле.

«Отправляясь на рыбалку или в путешествие, предупреждайте родных и близких о том, где планируете спускать лодку на воду, когда планируете вернуться и обязательно имейте при себе заряженный мобильный телефон!», — попросили в Аварийно-спасательной службе 47-го региона.

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