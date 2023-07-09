Путин поздравил россиян с Днем рыбака

В России 9 июля отмечается День рыбака. Поздравление подготовил президент страны Владимир Путин.

Праздник специалистов, занятых в рыбохозяйственном комплексе отмечается, в России 9 июля. Президент Владимир Путин отметил, что эта отрасль занимает важное место в экономике страны, развивая регионы и их социальную инфраструктуру.

«Сегодня важно сконцентрировать усилия на первоочередных, востребованных временем задачах, таких как насыщение российского рынка качественной, экологически чистой и доступной продукцией, расширение её ассортимента, наращивание возможностей для глубокой переработки сырья и экспорта», — заметил президент. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Чтобы и дальше укреплять продовольственную независимость, планируется обновление рыболовного флота, усилить подготовку необходимых кадров, модернизация существующих производств.

Ранее стало известно, что в Петербург на саммит для встречи с Путиным прилетит представитель Ливии.